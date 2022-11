Cinque azzurri presenti ai Mondiali in Qatar

Ancora una giornata di campionato e poi ci si fermerà per i Mondiali che si giocheranno in Qatar, dove però l’Italia purtroppo non ci sarà. Ci saranno invece cinque giocatori del Napoli, come riporta oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

I 5 del Qatar sono quasi pronti a partire. Lozano, Olivera, Zielinski, Kim e Anguissa sentono già il profumo del Mondiale. Certo, c’è ancora l’ultima gara dì campionato con il Napoli (sabato alle 15 contro l’Udinese), ma poi sarà tempo di pensare alle rispettive Nazionali.

Come se non bastasse c’è odore di derby azzurro, perché Messico e Polonia sono inserite nello stesso girone e quindi Lozano e Zielinski si sfideranno proprio all’esordio il prossimo 22 novembre. Entrambi sono i punti fermi della propria nazionale, così come Olivera, terzino titolare dell’Uruguay. Per non parlare di Kim: titolarissimo nel Napoli, titolarissimo e idolo in Corea del Sud. Anguissa, invece, dovrà reggere il centrocampo del Camerun per portare una squadra africana il più avanti possibile.

C’è poi il grande punto interrogativo che ruota attorno a nomi di Mario Rui che ancora sogna una chiamata last minute dal Portogallo. Amarezza per Ndombele, escluso dalla lista di Deschamps nonostante l’infortunio di Pogba.