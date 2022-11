Capuano: “Napoli straordinario ma per lo scudetto non ci sarà solo una squadra”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista, e ha parlato del Napoli e della lotta scudetto.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Bisogna stare attenti a giudicare certi giudizi, in questa Serie A basta poco per invertire un trend. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, sta meritando tutto quello che sta raccogliendo, ma contro l’Empoli ha faticato molto. Guai a considerare che ci sia una sola squadra che può lottare per lo Scudetto, non credo proprio che sarà così. Il Napoli ha un vantaggio: avrà pochi calciatori che parteciperanno al Mondiale.

La verità è che nelle prime due settimane di gennaio il Napoli affronterà Inter e Juventus: se passa in queste due come fatto finora contro le altre big, è difficile immaginare che ci sia un’altra squadra che possa insidiarlo. Le parole di Mourinho? È uno schema ampiamente utilizzato ormai, Mou se l’è presa con tutti dopo Sassuolo, persino col mercato. Evidentemente ha ragione lui, visto che ha una carriera piena di successi. A me pare che la Roma sta rendendo meno rispetto a com’è stata costruita. Lo stesso alibi ad Allegri non è stato concesso, quindi anche Mou deve qualche spiegazione. Quella del prossimo turno sarà una giornata trappola per tutte le big”.