Bazzani: “Osimhen straordinario, è l’attaccante più completo della Serie A”

Fabio Bazzani, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo e ha elogiato Victor Osimhen.

Ecco un estratto:

“Napoli non ha bisogno di molti consigli, sta superando tutte le difficoltà che sta incontrando davanti. L’Udinese davanti ha, però, calciatori pericolosi. Gli azzurri hanno un valore tale che possono far propria qualsiasi partita, ma devono approcciarla bene e non commettere leggerezze. Elmas o Raspadori per sopperire ad assenza di Kvara? Vedo più Elmas, anche se Raspadori può far bene su quel lato. Spalletti può scegliere facilmente, anche se il macedone lo vedo più a suo agio in quel settore di campo.

Osimhen? E’ un attaccante straordinario, ha tutto. Ha una completezza che spaventa, soprattutto le difese avversarie che non sanno come prendergli le misure. Ad oggi è il centravanti più completo della Serie A. Consiglierei Mazzocchi al Napoli? Conosco Pasquale dai tempi di Perugia, a Giuntoli glielo consiglierei di corsa come alternativa a Di Lorenzo. Ci starebbe molto bene a Napoli. Pasquale è un giocatore che merita una chance in una big, ha avuto una crescita straordinaria ed è un uomo vero. E’ umile, un gran lavoratore, sempre affamato”.