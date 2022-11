Zazzaroni: “La scaramanzia? Ma no, ai tifosi del Napoli consiglio di godersi il momento”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “La scaramanzia? Ma no, ai tifosi del Napoli consiglio di godersi il momento, perché non ricordo un Napoli così entusiasmante e straordinario. Dai tempi di Diego, è il Napoli più dominante che abbia mai visto. Quello su Osimhen però non era mai rigore, se te lo danno contro ti arrabbi per 15 giorni… Non è quello il problema, però, il Napoli avrebbe vinto comunque. Il Milan unica avversaria? No, il Napoli è l’unica avversaria del Napoli. Non c’è squadra che tenga in questo momento, è un dato di fatto assoluto. La vera forza degli azzurri nessuno l’ha davvero capita. Due giocatori sono indispensabili: Kim e Lobotka, non hanno alternative sulla lunga distanza. Poi Spalletti ha fatto crescere tutti e stanno diventando tutti piano piano importanti. Il vero successo di questo Napoli è che nessuno più parla di Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian, con tutto il rispetto eh… Neanche Spalletti credeva in un exploit simile, ma oggi il ricordo dell’estate è tutto sfumato e ci ricordiamo solo di Diego. La sosta Mondiale per il Napoli? E’ un grande vantaggio, fidatevi. Mentalmente questa squadra è stanca, quindi serve staccare un po’ dalla pressione di chi insegue. Non avendo nemmeno calciatori che hanno impegni clamorosi al Mondiale, Spalletti avrà pronto un programma per presentarsi a gennaio con le batterie cariche”.

Factory della Comunicazione