Zanetti: “Fino all’espulsione avevamo incartato il Napoli”

Mastica amaro Paolo Zanetti. Perché il suo Empoli ha rischiato per davvero di riuscire a tornare a casa indenne dal Maradona. Merito di una prestazione di grande concretezza, soprattutto in mezzo al campo dove ha saputo tenere botta allo strapotere fisico e tecnico degli azzurri. Poi, però, è arrivato l’episodio del calcio di rigore trasformato da Lozano e la partita è cambiata. «Devo solo fare complimenti ai miei giocatori che hanno dato tutto anche in inferiorità numerica. Per noi è una grande crescita. Contro una squadra straordinaria avevamo impostato la partita in un certo modo. Fino all’episodio dell’espulsione li avevamo incartati», commenta Zanetti che però non vuole tornare sugli episodi. «Non parlo degli episodi arbitrali anche se dal campo mi è sembrato un rigorino. Poi però l’arbitro ha deciso così e allora non c’è altro da dire».