Un super attacco ha bisogno di una super difesa: sesto clean sheet per Meret

Il primo tiro in porta dell’Empoli arriva oltre il 90′ e Meret si fa trovare pronto perché quel sesto clean sheet in campionato lo voleva. E fanno 8 in stagione. A sua protezione una difesa che ha subito 10 gol, meglio hanno fatto solo Lazio (7) e Juventus (8). Meglio di così difficile fare: senza Rrahmani dalla trasferta di Cremona, Spalletti ha optato per l’alternanza tra Ostigard e Juan Jesus al finaco dell’onnipresente Kim ed entrambi stanno dando risposte importanti sul campo. Il brasialiano ha annullato gli attaccanti di Gasperini, il norvegese ha messo ancora una volta la sua stazza a disposizione della squadra senza disdegnare anche la fase di impostazione. Il sudcoreano, invece, ingaggia un duello fisico con Satriano fin dai primi minuti e non si scompone, così come capitan Di Lorenzo e Mario Rui, che possono lasciarsi andare a scorribande nella metà campo avversaria senza pensarci troppo perché, tanto, dietro c’è un muro.

Fonte: Il Mattino