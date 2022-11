SSCN – Giorno di riposo, Castelvolturno riapre domani

Il Napoli ritornerà in campo sabato, ore 15.00, al Maradona, per la partita contro l’Udinese. Nonostante l’impegno ravvicinato, oggi la comitiva azzurra non sarà a Castelvolturno. Infatti, come si legge sul sito ufficiale del club partenopeo, il tecnico Luciano Spalletti ha concesso un girono di riposo alla squadra dopo il successo di ieri con l’Empoli. I cancelli del Konami Training Center, quindi riapriranno domani per cominciare la preparazione del match con l’Udinese che chiuderà questa prima parte della stagione.

