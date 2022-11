SERIE A – Inter-Bologna 6-1: i nerazzurri ripartono

La prima grande occasione di Inter-Bologna capita sui piedi di Barrow, che punta la porta e prova a incrociare con il sinistro ma il tiro finisce fuori di poco. I nerazzurri faticano a impensierire Skorupski e i felsinei trovano una seconda conclusione pericolosa con l’ex Arnautovic. Dopo alcuni minuti l’Inter riesce a prendere le misure al Bologna, mettendo Dzeko davanti alla porta che non trova la rete, mentre i felsinei passano con la deviazione di Lykogiannis sul tiro di Orsolini. L’Inter si butta in avanti e trova subito il pareggio con una grande girata al volo di Dzeko dal limite dell’area che riporta tutto in parità. Il gol risveglia i nerazzurri, che arrivano prima sulle seconde palle e trovano il vantaggio con una punizione perfetta di Dimarco. Il Bologna non riesce a costruire e l’Inter è molto più reattiva e imposta rapidamente le azioni offensive, trovando il terzo gol con il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Il secondo tempo inizia subito forte con la traversa di Dzeko e il gol di Dimarco, che sterza sul sinistro e trova l’angolo lontano. Nonostante il vantaggio rassicurante i nerazzurri non rinunciano alla fase offensiva e Dzeko riesce a guadagnarsi un rigore trasformato da Calhanoglu. Alla festa del gol si aggiunge anche Gosens su assist di Dzeko in serata di grazia.

Factory della Comunicazione

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61′ Bellanova), Barella (74′ Gagliardini), Calhanoglu (74′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (61′ Gosens); Lautaro Martinez (61′ Brozovic), Dzeko.

A disposizione

Gagliardini, Gosens, Cordaz, Bellanova, Handanovic, Fontanarosa, de Vrij, Asllani, Zanotti, Brozovic, Carboni, Correa.

Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì (46′ Sosa), Lykogiannis; Ferguson (60′ Soriano), Medel (46′ Moro), Schouten; Orsolini, Arnautovic (60′ Zirkzee), Barrow (74′ Vignato).

A disposizione

Soriano, Zirkzee, Bagnolini, Sosa, Cambiaso, Dominguez, Moro, De Silvestri, Sansone, Bardi, Vignato, Kasius, Aebischer.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Colombo

Note: Ammoniti: Arnautovic, Lucumì, Medel (B), Lautaro Martinez (I), Orsolini, Sosa Recupero: 2′ (pt), 2′