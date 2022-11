Sadio Manè salta i Mondiali in Qatar per infortunio

Solo venti minuti di Bayern Monaco-Werder Brema per Sadio Mané, schierato da Julian Nagelsmann nella sfida di Bundesliga: l’ex attaccante del Liverpool ha ricevuto prima le cure mediche dopo una botta al polpaccio destro, per poi giocare qualche altro minuto e infine arrendersi all’uscita dal campo. Un problema che ha compromesso il suo Mondiale di calcio in Qatar, come riporta L’Equipe. (il 21 novembre il Senegal affronterà l’Olanda). Si attende ora una conferma ufficiale da parte del Bayern.

Factory della Comunicazione

Fonte: SkySport