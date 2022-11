Pacchioni, giorn.: “Il reale avversario del Napoli ora è il Napoli”

Paolo pacchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. : “Eravamo quasi stupiti che il Napoli non avesse mai avuto cali o cedimento, il che sarebbe normale. L’importante è superare questi momenti e i turni infrasettimanali storicamente mettono in difficoltà le grandi del campionato. La differenze ieri è che gli azzurri hanno faticato tanto, seppur vincendo. Chi insegue, come il Milan, non è riuscito a seguire questa fatica. Gli otto punti di vantaggio cominciano ad essere un patrimonio importante. La reale avversaria del Napoli ora è il Napoli, perché le distrazioni possono arrivare solo da lì. Il Milan è l’avversaria più vicina, ma è una squadra in palese difficoltà e nelle ultime gare lo si è visto. Se nel Milan mancano Theo e Leao la squadra è irriconoscibile, mentre il Napoli gioca bene sempre. Un rientro della Juventus? Al momento il distacco è ancora larghissimo, anche se si è rilanciata dopo l’Inter. A gennaio recupererà titolari importanti, ma le vittorie sono ancora basate sulla difesa e la speculazione. Nel Napoli ho visto un cambio di mentalità come ci fu nel Milan di Sacchi, gli azzurri sono dominanti come lo era quella squadra lì. Chissà anche in Champions come evolverà tutto”.

Factory della Comunicazione