Maradona, venduta la casa dei genitori: ecco cosa diventerà

Ad annunciare l’accordo aggiunto con gli eredi Diego Armando Maradona è stato il conduttore Juan Etchegoyen nel corso della trasmissione Mitre Live, in onda in Argentina: la cifra concordata per la vendita della storica abitazione di Villa Devoto si aggira intorno ai 900 mila dollari. L’abitazione verrà ristrutturata e trasformata in un hotel di lusso dedicato a Maradona.

Fonte: Corriere dello Sport