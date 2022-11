La moviola di Edmondo Pinna: Pairetto non bene, si discute sul rigore di Osi

Non bene Pairetto (Il Cds vota 5,5) nella gestione generale della partita, possibile intuire le difficoltà di chi deve designarlo. Non sufficiente dal punto di vista tecnico (lo spalla-spalla Osimhen vs Bandinelli è da far vedere ai corsi arbitri per spiegare quando non fischiare fallo), neanche dal punto di vista disciplinare (Bandinelli struscia il piede di Politano, al corso arbitri per spiegare quando non è giallo per step on foot). E se il rosso per Luperto è quasi scontato, si discute sul rigore che ha aperto la partita.

In area dell’Empoli, Marin perde un tempo di gioco e Osimhen è lesto, bravo e furbo ad anticipare l’avversario: c’è un contatto del ginocchio destro sulla gamba sinistra, contatto che mette fuori gioco il VAR (Fabbri) ma che carica di dubbi la punibilità dell’in-tervento di Marin. Insomma, rigore alla… Pairetto.

Ingenuo Luperto: già ammonito (intervento su Osimhen nel primo tempo), si allunga per cercare di ottenere il possesso del pallone che è di Lozano, il quale glielo sposta quel tanto che basta per venire colpito netto sul piede sinistro.

VAR: Fabbri 6 – Per fortuna (anche sua) si limita ai controlli e ai supporti.

