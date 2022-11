In casa Udinese – Giocatori da valutare in vista di Napoli

Si va di corsa in questa ultima settimana prima dell’appuntamento con i Mondiali. Incassato un punto dalla trasferta in Liguria, l’Udinese da oggi si prepara per affrontare la capolista Napoli al Maradona. Appuntamento per il gruppo bianconero nel pomeriggio al Bruseschi. Rimangono osservati speciali Becao e Udogie, che Sottil spera ancora di avere a disposizione sabato. Makengo ha già dato appuntamento al 2023 mentre sono da valutare anche le condizioni di Brambo Nuytinck, uscito ieri nel finale di partita per una botta al ginocchio.

