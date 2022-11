ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – F. Costi (att. Cesena): “L’inizio di stagione? Siamo giovani e dobbiamo proseguire su questa strada”

Il campionato di serie B femminile, mai come quest’anno, è molto incerto, visto l’equilibrio per le prime posizioni. Oltre a Lazio e Napoli, ci sono anche le sorprese Cittadella e Cesena, squadre solide e molto compatte. Le romagnole sono reduci dal successo casalingo contro le azzurre, con un mix di giovani ed elementi di esperienza. Ilnapolionline.com ha intervistato la punta Fabiana Costi.

Parlando del match contro il Napoli femminile, importante vittoria ed una delle vostre migliori prestazioni. Cosa ne pensi in merito? “Siamo contente del successo, perché ci ha permesso di battere una squadra valida e diamo continuità ai risultati ottenuti in questo inizio di stagione. Siamo un gruppo giovane, quindi ci sta che in alcune gare non sempre siamo state brillanti. Ad esempio a Ravenna c’è mancata quel pizzico di cattiveria per chiudere la partita ed abbiamo subito il pareggio. La strada in linea generale quella tracciata è giusta e dobbiamo proseguire in questo modo”.

Dei gol realizzati quest’anno contro il Parma e a Brescia, quali consideri personalmente il più importante? “Per chi come me fa l’attaccante di ruolo, tutti i gol sono importanti! Quello che conta è portare a casa sempre punti importanti per la nostra classifica”.

Nel tuo ruolo di punta chi da sempre sono i tuoi modelli ai quali ti ispiri? “Da sempre uno dei miei modelli ai quali mi sono sempre ispirata è Roberto Baggio. Le sue giocate sono da considerare dei veri capolavori, visto che lui era un artista sul campo. L’altro è Ronaldo il fenomeno. Visto che la mia fede è nerazzurra ed hanno giocato nell’Inter sono contenta di prendere loro come modelli per il ruolo di punta”.

Da quest’anno c’è la formula della poul scudetto in serie A e nella cadetteria. Che cosa ne pensi in generale? “Io sono tradizionalista e di solito sarei per il campionato regolare senza play-off e tutto. In questo caso potrebbe essere una formula che possa permettere al calcio italiano di crescere davvero tanto. Ad esempio la serie B quest’anno è molto incerta, ci sono diverse squadre forti e certamente la seconda parte di stagione potrà riservare sempre più sorprese”.

Ora c’è la sosta dei campionati. Per il Cesena a tuo avviso sarà positiva oppure non ci voleva? “Paradossalmente a noi ci serviva la sosta, vista la serie di gare giocate in queste settimane. Siamo contente del nostro momento e perciò dopo un paio di giorni di riposo, ci concentreremo sulle prossime sfide. Dopo la sosta andremo ad affrontare la Ternana, una squadra che come noi è partita bene in campionato ed ha vinto domenica ad Arezzo. Anche loro hanno calciatrici giovani ed elementi di esperienza e perciò dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento di sempre”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

