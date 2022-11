Confermato il ritiro del Napoli in Turchia: gli azzurri partiranno il 28 novembre e alloggeranno al Regnum Carya Hotel ad Antalya. Gli allenamenti si svolgeranno vicino al mare e in Turchia il Napoli giocherà tre amichevoli, prima di tornare in Italia il 13 dicembre, per altre 3 amichevoli prima della pausa natalizia e la ripresa degli allenamenti per la sfida del 4 gennaio contro l’Inter.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com