Chiesa, ex arbitro: “Io il contatto Osimhen-Marin non l’avrei fischiato”

Massimo Chiesa, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“Il rigorino non esiste, un rigore o c’è o non c’è. Io il contatto Osimhen-Marin non l’avrei fischiato, seppur il contatto ci sia stato e il nigeriano abbia preso il tempo all’empolese. Se seguiamo gli ultimi chiarimenti forniti dall’AIA, non andrebbe fischiato mai un rigore del genere. E’ stata la perla di un arbitraggio pessimo da parte di Pairetto, che non ha tenuto la gestione disciplinare da ambedue i lati e ha preso parecchie sviste. L’unica cosa giusta è stata l’espulsione di Luperto. Per me è una bocciatura totale per Pairetto ieri, siamo ai livelli del 4 in pagella. Parliamo di un arbitro che va in giro per l’Europa a fare l’internazionale, bisognerebbe aspettarsi qualcosa in più da lui. Il fallo Ndombele-Di Francesco in Napoli-Lecce? La dinamica fu simile, neanche quello era rigore. Quando il contatto è minimale, io sarei per evitare. Dovrebbe essere la punizione per un gol mancato, non per cose secondarie”.