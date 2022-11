Chiariello: “Napoli tra le migliori d’Europa, siamo alla vera fuga scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale, parlando del Napoli e della fuga scudetto.

Factory della Comunicazione

“Siamo alla vera fuga. La spallata che Bergamo ha rappresentato con la vittoria del Napoli è diventato uno strappo. II Napoli è riuscito a battere con molta fatica con un rigore che non ha convinto tutti, specialmente fogli rosa, mettendo nuovamente in piedi la questione ‘rigorino’ che non esiste in nessun regolamento. La partita il Napoli l’ha vinta non solo per quell’episodio, ma perché sa aspettare e schierare giocatori importanti.

Lozano è stato uno spacca partita e ancora una volta chi svolta la partita arriva dalla panchina. Tra le tante bestie nere, l’Empoli era la peggiore di tutte. Probabilmente, vincendo le ultime 3 partite col Napoli. Osimhen è, in questo momento, l’uomo del destino azzurro.

Al di là dei singoli, il Napoli è squadra che viaggia a ritmi vertiginosi. leri c’è stato lo strappo perché il Milan non ha vinto a Cremona. Il tanto decantante il De Katelaere sta picchiando in testa sin dall’inizio e si è smarrito perfino Leao. Facciamo un’altra valutazione. In Inghilterra, l’Arsenal è prima con soli 2 punti sul Manchester City e non so quanto riuscirà a resistere.

Il Bayern Monaco ha superato l’Union Berlino, ha 4 punti sul Friburgo che deve ancora giocare contro l’Eintracht. In Spagna il Barcellona ha sorpassato il Real Madrid che ha perso contro il Rayo Vallecano ed è lotta a 2 punti tra le due big del campionato. Mentre In Francia, il PSG ha soli 5 punti sul Lens.

Dei 5 top campionati europei, la squadra che gode del maggior vantaggio sulla seconda è il Napoli che oggi potrebbe addirittura incrementare viste le gare ancora da disputare. Oggi il Napoli si mette alla finestra e osserva cosa fanno le altre, dall’alto degli 8 punti che ha sul Milan.

Poi arriva Udine, questa va affrontata come una finale di Champions mirando ai 41 punti prima della sosta. Stiamo per lasciare la Serie A con 2 prospettive meravigliose: una vista sul regno d’Europa delle prime 4 e con la targa mostrata a tutti gli inseguitori che fanno fatica perché ‘Napoli’ lo leggono sullo sfondo. Mi dispiace, perché la rosa diventa viola”.