CALCIO FEMMINILE – Nel 2023 l’Italia parteciperà all’Arnold Clark Cup. Le parole del c.t. Bertolini

Dopo le amichevoli di metà novembre contro Austria e Irlanda del Nord, l’Italia terminerà il 2022 per preparare la prossima stagione. Le azzurre, per arrivare al meglio al mondiale in Australia-Nuova Zelanda parteciperanno all’Arnold Clark Cup in un girone con Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. Le parole del c.t. Milena Bertolini sul sito della Figc. “Giocheremo per la prima volta questo prestigioso torneo, affrontando tre nazionali di altissimo livello. Per continuare a crescere è necessario confrontarsi con le migliori, quindi per prepararci al Mondiale ben vengano test così probanti”.

Calendario

Giovedì 16 febbraio

Italia-Belgio ore 16:45

Inghilterra-Corea del Sud ore 19:45

Domenica 19 febbraio

Inghilterra-Italia ore 15:15

Belgio-Corea del Sud 18:15

Mercoledì 22 febbraio

Corea del Sud-Italia ore 16:45

Inghilterra-Belgio ore 19:45

Fonte: figc.it