Agostini (ex Napoli): “Dell’Eintracht non ho un bel ricordo e non per il risultato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli:

Factory della Comunicazione

“Dell’Eintracht non ho un bel ricordo, al ritorno uscì per infortunio dopo trenta minuti e finì la stagione per quello strappo alla pianta del piede… Adesso è cambiato tutto: il Napoli è una squadra molto più attrezzata, competitiva sia in Italia che in Europa. Questi azzurri sanno quello che vogliono e fisicamente stanno molto bene. Il Napoli quest’anno ha la gioia di stare insieme e di allenarsi giorno dopo giorno, tutti sembrano titolari inamovibili quando entrano in campo. Spalletti più di quest’anno è a livelli altissimi. Il campionato è ancora lungo, ma non lo sarà solo per il Napoli: ad oggi solo il Milan sembra in grado di contrastare gli azzurri. Le altre perdono punti su punti e non è un bel segno per la competitività del campionato”.