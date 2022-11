Con la vittoria contro l’Empoli il Napoli di Spalletti eguaglia quello di Sarri: per la terza volt nella sua storia il Napoli ha raggiunto 10 vittorie consecutive in campionato, come successo tra l’aprile e l’ottobre 2017 (13) e tra dicembre 2017 e febbraio 2018 (10), in entrambi i casi con Sarri allenatore. I dati sono riportati da Opta Italia.

Fonte: Il Mattino