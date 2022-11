Venerato: “Stasera preferirei essere Spalletti e non Pioli”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “! Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Chi rischia di perdere più punti tra Napoli e Milan questa sera? “Istintivamente i rossoneri porrebbero soffrire maggiormente, anche perché la Cremonese è una squadra tosta da battere. Per quanto riguarda la gara del Maradona, è una squadra diversa rispetto allo scorso anno, molto iù pratica e meno bella. Con molta franchezza, preferirei vestire i panni di Spalletti, piuttosto che quelli di Pioli. Mi aspetto un turno interlocutorio, nel.quale sia Napoli sia Milan vinceranno rispettivamente con Empoli e Cremonese. Forse non ci saranno risultati roboanti, anche per la stanchezza delle formazioni e per i prossimi impegni dei due club”.