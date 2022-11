Venerato: “Anguissa, penalizzato forse esteticamente dal proprio fisico, ha piedi molto nobili”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Pensieri sulla crescita di Anguissa? “A Napoli era conosciuto meno, ma l’ho visto giocare in Spagna. Come sabato sera i tifosi hanno scoperto il piede educato e la tecnica di Ndombele. Franck doveva solo trovare fiducia in se stesso, in Premier aveva pagato troppo dazio al Fulham. La mancanza di autostima e i tanti infortuni hanno impedito la crescita di un grande giocatore, il quale ha anche una notevole tencica individuale. Riesce a chiudere spesso triangoli con i suoi compagni di squadra in una porzione di pochi centimetri, dialoga con calciatori ispirati come Zielinski, Lobotka e Kvara. Penalizzato forse esteticamente dal proprio fisico, ha comunque dei piedi molto nobili”.

