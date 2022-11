SKY, Raspadori: “Tutti nella stessa direzione, questo è e fa la differenza”

Giacomo Raspadori, al termine della gara con l’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Decima vittoria di fila…: “Sono tante, ma per quello che stiamo esprimendo, per il coraggio che mettiamo in campo e la voglia che abbiamo di fare partita penso che siano meritate. Sono frutto del lavoro, della mentalità che si è creata… Ora dobbiamo dare continuità, continuare con questa voglia di portare a casa i risultati. Stasera l’Empoli ha disputato un’ottima partita e noi abbiamo avuto meno lucidità e meno qualità nelle scelte. Fortunatamente chi entra come sempre ha dato una mano e ci ha dato quell’energia in più che fa differenza. La forza che ci sta aiutando è quella di mettersi a disposizione del compagno, quindi nessun problema a fare l’esterno sinistro. Non credo che la sosta sarà un problema, stiamo lavorando nel migliore dei modi. La pausa sarà di aiuto, stiamo avendo tanti impegni, servirà sfruttarla nel migliore dei modi, ma ancora è presto per fermarsi. Sabato si gioca. Non c’è una parola magica, ma la volontà di andare tutti nella stessa direzione. Penso che sia quello che ci ha portato a fare questi risultati”.

