Serie A – Spezia-Udinese 1-1, il tabellino

Gara vivacissima al Picco, dove fioccano le occasioni da gol. In apertura segna Success, ma il Var annulla per fuorigioco. Reca la sblocca e lo Spezia va vicinissimo al raddoppio con tre chiare palle-gol nel giro di un minuto, ma sul ribaltamento di fronte pareggia Lovric. Per entrambe le squadre sfuma ancora la vittoria: lo Spezia interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive, ma non vince da 7 giornate; l'Udinese (terzo pari di fila) aggancia momentaneamente l'Inter ma è alla sesta gara di fila senza successi.

SPEZIA-UDINESE 1-1, IL TABELLINO

Spezia (3-5-2): Zoet, Ampadu, Kiwior (57’ Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (45’ Amian), Ekdal (57’ Bastoni), Agudelo, Reca (75’ Ellerstsson); Verde (68’ Maldini), Nzola. A disposizione: Beck, Dragowski, Ferrer, Hristov, Nguiamba, Sala, Sanca, Sher, Strelec, Zovko. Allenatore: Luca Gotti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Nuytinck (78’ Samrdzic); Pereyra, Lovric (60’ Jajalo), Walace, Arslan (45’ Ehizibue), Ebosse; Deulofeu (60’ Beto), Success (85’ Nestorovski). A disposizione: Abakwah, Buta, Ebosele, Padelli, Piana. Allenatore: Andrea Sottil

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 33’ Reca (S), 43’ Lovric (U)

Ammoniti: Arslan, Success, Nuytinck (U), Bourabia, Kiwior, Bastoni (S)