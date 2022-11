SERIE A – Napoli-Udinese 2-0, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli cercava di conquistare il decimo successo di fila in campionato, avversario l’Empoli, ma la partita è stata complicata. I toscani chiusi bene in avanti per poi ripartire, mentre gli azzurri fanno fatica a costruire occasioni da gol. Solo il tiro di Raspadori a fine primo tempo finisce di poco sul fondo. Nela ripresa mister Spalletti decide di inserire Zielinski, Elmas e Lozano. Il vantaggio arriva su calcio di rigore, per fallo su Osimhen e il messicano segna, nonostante che Vicario l’abbia toccato. Il portiere dell’Empoli si supera sul tiro di Mario Rui e sul colpo di testa di Osimhen. Nel finale arriva il raddoppio con il cross di Lozano e il tiro al volo di Zielinski. Allo scadere Meret para di piede su Bajrani ed è zero alla casella dei gol subiti. Per il Napoli è la decima vittoria di fila e sabato ancora al “Maradona” contro l’Udinese. Ecco le nostre pagelle.

Top

Kim Minjae 6,5 – Il difensore sud-coreano anche stasera, ad eccezione di un errore a metà ripresa, è stato attento e le diagonali a chiudere le ripartenze dell’Empoli. Anche stasera il “sergente” ha messo gli avversari sugli attenti.

Ostigard 6,5 – Non ha segnato come contro i Rangers e nella serata di Liverpool, ma annullata dal VAR, ma ha dato segnali confortanti. Bene di testa, come sempre, poi nel finale si spinge in avanti. Giocatore tatticamente duttile.

Anguissa 6,5 – Primo tempo a corrente alternata del camerunense che cerca anche di spingere sulla fascia. Cresce alla distanza dove mostra tutto il suo strapotere fisico.

Lobotka 7 – Rispetto alla gara di Bergamo, dove era partito meno bene, ma cresciuto alla distanza, contro l’Empoli invece è stato impeccabile fino alla fine. Calamita tutti i palloni e imposta come sa fare. Giocatore che è freddo nei recuperi, incredibile davvero.

Ndombele 7 – Dal suo arrivo a Napoli, questa del centrocampista francese, la migliore partita di campionato. Una furia sin dall’inizio e cerca anche la via della rete. Fino a quando regge, è devastante.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista polacco entra con la determinazione giusta e imposta in avanti. Nel finale, su assist di Lozano segna al volo e chiude la gara. Ottimo inizio di stagione.

Lozano 7 – Il messicano a Bergamo non aveva convinto, ma il suo ingresso in campo contro l’Empoli è stato decisivo. Segna su rigore, spinge tanto in avanti ed è suo l’assist per la rete di Zielinski. Decisivo il nordamericano.

Osimhen 6,5 – Il primo tempo del nigeriano non è stato semplice, pochi passaggi ed ha fatto a sportellate con Luperto. Nella ripresa sfiora la rete di testa e poi si procura il rigore. Va vicino di testa, dove salva Vicario. Anche stasera decisivo

Flop

Raspadori 5,5 – Mezzo voto in più per un paio di conclusioni nel finale del primo tempo, dove ha cercato la via della rete. L’impressione è che fa fatica da esterno, mentre da punta si muove meglio. Sostituire Kvaratskelia è compito arduo per tutti.

A cura di Alessandro Sacco