PRIMAVERA FEMMINILE – Il Napoli vince la prima gara di campionato, sconfitto il Sassuolo

Prima vittoria in campionato per le azzurrine nel campionato Primavera 1: le giovani di Rosi hanno battuto di misura il Sassuolo con la rete del capitano Aurora Penna. Proprio Penna ha ricevuto la convocazione da parte della ct della Nazionale Under 19, Selena Mazzantini, per uno stage che scatterà domani: complimenti a lei ed a tutte le ragazze che ieri a Scampia hanno conquistato tre punti importantissimi.

Factory della Comunicazione

Fonte: facebook Napoli femminile