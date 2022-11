P. Zanetti (All. Empoli): “A Napoli non cambieremo atteggiamento però servirà anche la fortuna”

La vittoria di sabato contro il Sassuolo è servita per spezzare la mini-serie di sconfitte (due, prima con la Juve, poi con l’Atalanta) e di tornare ad arricchire una classifica abbondantemente in linea con i programmi di inizio campionato. Sono quattordici i punti, otto in più dalla zona retrocessione. Un passo spedito che permette così agli azzurri di Paolo Zanetti di fare visita alla capolista Napoli senza l’assillo del risultato, con la mente libera e le gambe leggere. L’Empoli scende in Campania per fare la sua belle prova come sottolineato in sede di presentazione dallo stesso tecnico. «Il nostro atteggiamento sarà quello di sempre, cioè per cercare di fare punti da riportare a casa. Affronteremo una delle migliori tre squadre d’Europa ma non dobbiamo pensare già al turno di venerdì e anche per questo le scelte di formazione le farà senza guardare al calendario. Giocheranno i migliori in base alla condizione fisica».

Spesso l’Empoli si adatta agli avversari. Sarà così anche al Maradona. «Il Napoli è una squadra che imposta con due giocatori più uno, poi tutti gli altri attaccano. Come prima cosa cercheremo di difenderci bene perché non possiamo permetterci di perdere equilibrio per limitare al minimo errori tattici e individuali. C’è bisogno di trovare coesione nei reparti e precisiamo. In allenamento abbiamo provato molte cose, poi servirà anche un pizzico di fortuna». Magari la stessa avuta lo scorso campionato quando l’Empoli si impose in Campania con gollonzo di nuca di Cutrone. Ma era un altro Napoli e questo gli azzurri toscani lo sanno benissimo.

