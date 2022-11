Napoli-Empoli (Formazione): prima assoluta per Raspa e Osi. Ballottaggio Bajrani-Baldanzi

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli affronterà l’Empoli per il più classico dei testa-coda. Per Spalletti, ex del match, dovrà fare a meno di: Sirigu, Rrahmani e ancora di Kvaratskelia, per il problema alla schiena. Tre i cambi di formazione: Mario Rui, Politano e Raspadori. Quest’ultimo giocherà al fianco di Osimhen per la prima volta in assoluto. Il tecnico dei toscani Paolo Zanetti, recupera Grassi e Fazzini, ma dovrà fare a meno dell’ex Tonelli, De Winter e Destro. Il dubbio è come trequartista, se puntare sul classe 2003 Baldanzi oppure su Bajrani. In avanti spazio a Lammers e Satriano. Infine a sinistra un ex obiettivo di mercato del club azzurro Parisi.

