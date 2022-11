Marelli, ex arbitro: “Il rigore non è inventato, c’è”

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato negli studi di DAZN il rigore concesso al Napoli nella partita vinta contro l’Empoli stasera al Maradona per 2-0. “Pairetto è posizionato bene e questo è fondamentale, vede tutta la dinamica dell’azione e il contatto di Marin su Osimhen. Come vediamo dalle immagini, però, Osimhen anticipa nettamente Marin, si impossessa del pallone e viene toccato sul tendine d’achille. E’ il classico episodio di negligenza del difensore, in questo caso centrocampista. Non è un rigore enorme, ma è rigore, il contatto c’è. La posizione di Pairetto è importante perché l’entità del contatto può essere valutata solo dall’arbitro se posizionato bene. Il rigore non è inventato, c’è“.