L’ex Nicola Mora: “Buona sorte nel sorteggio, delle tre tedesche è la più abbordabile”

Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«Finalmente un sorteggio positivo per il Napoli. Evitato il Psg, abbiamo preso delle tre squadre tedesche quella che sulla carta è più abbordabile. Giusto guardare con ottimismo al cammino Champions ma attenzione perchè l’Eintracht lo scorso anno ha vinto l’Europa League e se è arrivata agli ottavi della massima competizione europea un motivo ci sarà. Kravatskhelia? Speriamo possa recuperare dall’acciacco alla schiena nel più breve tempo possibile ma il Napoli a Bergamo è riuscito a far bene anche senza il georgiano. La squadra di Spalletti battendo l’Atalanta ha dimostrato di non dipendere da un singolo giocatore. Se Kravatskhelia non dovesse farcela, contro l’Empoli credo che la scelta potrebbe ricadere su Raspadori. Elmas è stato scelto da Spalletti per una gara, quella contro l’Atalanta, più di contenimento. Stavolta è diverso: c’è l’Empoli in casa e bisogna assolutamente vincere».