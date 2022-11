L’avversario Champions: c’è Mario Götze, occhio a Barrè ed a Kolo Muani

“ Pizza, mare e Maradona“ : così la tv di Francoforte ha presentato i prossimi eurorivali dell’Eintracht, ma con l’avvertenza che « il nuovo Napoli sarà un osso durissimo che è andato di traverso perfino al Liverpool di Klopp » . Il club ha commentato il sorteggio attraverso il suo consigliere delegato Markus Krösche : « Il Napoli è un avversario difficilissimo, ma ci attendevamo una squadra di primo piano, con una rosa di grande qualità. Spalletti è un ottimo allenatore. Tuttavia, pur con il massimo rispetto, noi vogliamo raggiungere i quarti di finale. Temo però che non ci sottovaluteranno. D’altra parte, non credo che il Napoli sarà ultrafelice di doverci incontrare » .

L’Eintracht, quinto a -5 dal Bayern capolista, domani in campo contro l’Hoffenheim, non era mai arrivato così avanti in Champions, in cui si è qualificato vincendo l’Europa League.

Il nuovo allenatore austriaco Oliver Glasner, ex Wolfsburg, ha portato molta fiducia e ottimi risultati. Ha superato senza gravi danni la vendita alla Juve di Kostic. Ma il colpo grosso è stato il rilancio del trentenne Mario Götze, il mattatore della Germania mondiale nel 2014 in Brasile, e del senatore tedesco Sebastian Rode (32 anni) rientrato all’Eintracht dopo stagioni deludenti nel Borussia Dortmund. Glasner ha avuto la fortuna di vedersi crescere a vista d’occhio due stranieri come il francese Kolo Muani e il colombiano Rafael Barrè, capaci di integrarsi nell’attacco rossonero rafforzato anche dall’arrivo dell’argentino Alario. Fonte: CdS