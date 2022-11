La Marca, avv.: “In questo momento Osimhen è senza dubbio il migliore centravanti della nostra Serie A”

L’avvocato Domenico La Marca, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Il momento di Osimhen – “In questo momento Victor Osimhen è senza dubbio il migliore centravanti della nostra Serie A, è un calciatore che sposta gli equilibri e proprio in tale aspetto è migliorato notevolmente. In tanti dubitavano che il Napoli ammirato soprattutto in Champions League potesse girare alla perfezione anche con la presenza del centravanti nigeriano, Osimhen invece ha dato dimostrazione di essere più partecipe alla manovra ed anche l’assist ad Elmas è il segnale che il giocatore in qualche modo si sta adeguando ai dettami tattici di Spalletti. Inoltre, mi piace mettere in risalto la fame di vittorie di questo ragazzo che, dopo aver siglato il gol del momentaneo pari al Gewiss Stadium, ha pensato solamente a portare il pallone a centrocampo, proprio a rimarcare la sua voglia di ottenere il massimo della posta in palio. Questo gesto non è passato inosservato e denota un carattere da leader che, partita dopo partita, sta emergendo sempre di più

Sorteggio, Eintracht Frankfurt – “È chiaro che è stato un sorteggio favorevole, evitare in primis il Psg ma anche le altre due tedesche Dortmund e Lipsia, che vantano una maggiore esperienza internazionale soprattutto in Champions rispetto all’Eintracht, è stato importante. L’Eintracht è una squadra che vanta comunque delle individualità importanti, non parliamo di nomi altisonanti, ma di giocatori che in un ambiente sereno stanno crescendo, mi riferisco ai difensori Ndicka e Tuta ed in particolar modo a Lindström, talento danese prelevato per pochi spiccioli nonostante fosse sui taccuini di tutti i più importanti club europei, e che oggi sta facendo il definitivo salto di qualità. Non dimentico nemmeno Kolo Muani, preso a parametro zero e che la scorsa stagione aveva suscitato l’interesse del Milan, ed in particolar modo la stella della squadra, Daichi Kamada, che dopo una stagione di apprendistato in Belgio, dopo la quale era stato vicinissimo al Genoa, è diventato anno dopo anno un punto fermo della squadra. Il nipponico rappresenta forse il maggiore pericolo per il Napoli considerata la spiccata capacità di inserimento, non è un caso che nonostante sia un centrocampista attualmente sia il capocannoniere della squadra.