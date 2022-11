F. De Luca (Il Mattino): “Il Napoli di Spalletti e il passo dell’ultima grande Juve”

Il Napoli di Luciano Spalletti – 6 punti sui campioni in carica del Milan – ha il passo dell’ultima grande Juve, quella che con Allegri vinse lo scudetto al termine della stagione 2018-2019. È necessario, infatti, risalire a quel campionato per trovare un simile distacco in classifica tra la prima e la seconda dopo 13 giornate. Quattro anni fa il vantaggio dei bianconeri sulla seconda squadra (il Napoli di Ancelotti) era addirittura di 8 punti. E a fine campionato il margine rispetto agli azzurri sarebbe salito fino a undici lunghezze (90 punti contro 79). Nello scorso torneo, dopo altrettante gare, il distacco era di 4 punti (Milan 32 e Inter 28). Questo ritmo così forte ha consentito al Napoli, a 180 minuti dalla fine delle partite in calendario nel 2022, di staccare tutte le avversarie per lo scudetto e/o il piazzamento Champions. Grazie alle potenzialità della rosa, certo. Ma anche al supporto dei tifosi. C’è qualcosa di nuovo nell’atteggiamento del popolo azzurro ed è la voglia di vivere grandi spettacoli (c’è quasi il sold out a ogni partita al Maradona) senza creare pressioni, senza pensare già di aver vinto il terzo tricolore. Perché la strada è molto lunga. Dunque, vivere partita dopo partita, con entusiasmo ma senza ansie, perché sono quelle che Spalletti vuole respingere, quasi più degli avversari, lungo questo cammino che può diventare ancor più esaltante. Intanto, si aggiornano i numeri da record del Napoli. Più punti (35), più gol (32), azzurro il capocannoniere della serie A (Osimhen 8), maggiore possesso palla (32’12”), più assist (27), più tiri (239). Avanti così. Fonte: mattino.it

