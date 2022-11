DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Empoli. Raspadori vicinissimo. Fine primo tempo

Premere f5 per gli aggiornamenti

45′ – Assist per Raspadori che stoppa e calcia,palla che esce sul fondo di poco. Fine primo tempo

39′ – Ammonito Luperto

38′ – Cross di Politano, stop e tiro di Raadori, blocca Vicario

34′ a Cross di Mario Rui per Ndombele che calcia, respinge la difesa ospite

22′ – Ammonito Satriano

18′ – Politano per Di Lorenzo, Cross in area, Osimhen anticipato da Ismaili

15′ – Ammonito Bandinelli

9′ – Punizione di Raspadori, respinge la barriera, calcia Mario Rui, palla sul fondo

5′ – Bajirani serve Baldanzi che cerca l’assist, chiude Ostigard

Il calcio di avvio della gara è del Napoli

18,14 – Mister Luciano Spalletti ha ricevuto il premio dal d.s Giuntoli come allenatore del mese di Ottobre

Luciano Spalletti con il suo premio "Coach of the Month" – ottobre! 🏆🤩 #SerieATIM 💎 | #NapoliEmpoli pic.twitter.com/S8TP6xxgB8 — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2022

18,15 – L’Empoli rientra negli spogliatoi

18,12 – Alla spicciolata il Napoli rientra negli spogliatoi.

17,54 – Ingresso, tra i fischi, dell’Empoli

I due capitani. Per il Napoli, Di Lorenzo. Per l’Empoli, casacca marrone, Bandinelli

17,50 – Entra per la fase di riscaldamento il Napoli.

17,41 – Ingresso dei portieri del Napoli

17,39 – Serata fresca e al momento discreta affluenza di pubblico. Ingresso dei portieri dell’Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

📸📸📸📸 | SPOGLIATOIO Il nostro spogliatoio al Maradona è pronto, alle 18.30 #NapoliEmpoli pic.twitter.com/4H9hzDzCdG — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 8, 2022

Arbitro: Pairetto; Ass1: Galetto; Ass2: Di Giacinto; IV: Ferrieri Caputi; VAR: Fabbri; AVAR: Paganessi

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli affronterà l’Empoli per la quattordicesima giornata di campionato. Lo scorso anno i toscani riuscirono a vincere entrambe le sfide contro gli azzurri, perciò ci sarà voglia di rivalsa per confermare il primo posto in classifica. Out per i partenopei Sirigu, Rrahmani e Kvaratskelia, mentre per gli ospiti l’ex Tonelli oltre a De Winter e Destro. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato al “Maradona”, Alessandro Sacco