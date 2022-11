DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Empoli

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Pairetto; Ass1: Galetto; Ass2: Di Giacinto; IV: Ferrieri Caputi; VAR: Fabbri; AVAR: Paganessi

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli affronterà l’Empoli per la quattordicesima giornata di campionato. Lo scorso anno i toscani riuscirono a vincere entrambe le sfide contro gli azzurri, perciò ci sarà voglia di rivalsa per confermare il primo posto in classifica. Out per i partenopei Sirigu, Rrahmani e Kvaratskelia, mentre per gli ospiti l’ex Tonelli oltre a De Winter e Destro. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato al “Maradona”, Alessandro Sacco