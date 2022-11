DAZN – Spalletti: “Meglio avere la qualità di 22 giocatori che di 11!”

A fine gara, Luciano Spalletti ai microfoni DAZN: “È vero, abbiamo fatto tantissimi cross, siamo arrivati lì a imbucare la palla tantissime volte, ma siamo stati imprecisi. Se giochi così e loro ci arrivano col centrocampista, non smuovi niente, tatticamente non hai vantaggi. Se arrivi dove il loro centrocampista non ti può chiudere, lo scenario cambia. L’abbiamo fatta girare troppo lentamente. A quel punto è importante il valore individuale. Diventa difficile avere supremazia, loro hanno fatto grande partita di sacrificio. Coinvolgo la panchina, certo, ma è una cosa superflua da ridire. Abbiamo giocato due giorni fa, sabato alle 18, non puoi preparare la partita, devi cambiare quattro-cinque giocatori, perchè si cala. L’alternanza diventa fondamentale. I nuovi entrati hanno dato un’impennata alla partita, è stato evidente. Se i calciatori si lasciano coinvolgere da questi discorsi, l’addizione delle qualità di 22 giocatori diventa più dell’addizione di 11 giocatori. Ora, bisogna prendere atto di quelle che sono le situazioni che ci si trova davanti, questa sosta c’è per tutti e non si può fare diversamente. Scegliamo di aere fiducia in tutto quello che si ha davanti. Anno del Napoli o meno, non mi tocca l’argomento, non mi fa nè caldo nè freddo, possono dire quello che gli pare. Bisogna distinguere quelli che te lo dicono mettendoti in alto perchè poi quando cadi fai più rumore, ma saremo bravi anche in questo!”

Factory della Comunicazione