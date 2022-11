E’ entrato ed ha cambiato la partita, El Chucky Lozano. E si è visto per come si è andato a prendere il pallone del rigore. Ne parla anche ai microfoni DAZN: “Sì, è vero. Volevo calciare quel rigore e l’ho fatto. I miei compagni mi hanno detto di farlo e l’ho fatto. No, non direi che in ogni partita c’è un protagonista, la verità è che in tutte le partite siamo tutti protagonisti. Oggi siamo subentrati io e Zielinski ed abbiamo segnato entrambi…sì, un assaggio del Mondiale, ci divertiremo…”

Factory della Comunicazione