Dal Konami tutto il gruppo ha trepidato e assistito al sorteggio

Kvaratskhelia s’è dedicato a una sessione di terapie e poi a una seduta in palestra insieme con Rrahmani, ma con il gruppo al completo ha assistito al sorteggio di Champions andato in scena a Nyon. Sì: la squadra e gli staff hanno atteso davanti alla tivvù gli accoppiamenti del prossimo turno, cominciando a percorrere insieme la strada verso gli ottavi di finale, dove troveranno l’Eintracht Francoforte. Poi, dopo aver completato il programma di riabilitazione, ha salutato tutti ed è andato via. In questi giorni, tra l’altro, Khvicha sarà anche impegnato con le operazioni di trasloco: ha già lasciato la casa di Cuma, quella in cui una settimana fa ha subito il furto dell’auto – poi ritrovata – e soprattutto l’invasione notturna dei ladri senza conseguenze mentre lui dormiva al piano superiore, e presto si trasferirà in centro. Un incidente di percorso già smaltito. A differenza della lombalgia: servirebbe uno dei suoi dribbling per lasciarla alle spalle. Fonte: CdS

