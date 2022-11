Angelo Cavallo (chirurgo): “Kvara? Lo staff medico del Napoli sta facendo miracoli per recuperarlo”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano, Giovanni Annunziata e Pietro De Conciliis, è intervenuto il chirurgo ortopedico e luminare Angelo Cavallo. “Il termine lombalgia sta a significare un sintomo, non la patologia. Nel caso degli sportivi, la lombalgia è legata ad un ernia discale. Nel caso di Kvara è traumatica, vista la caduta presa ad Anfield. Non è certo un infortunio da sovraccarico. Volgarmente è una contrattura muscolare chiamato colpo di frusta e questo causa forte dolore al soggetto, che è costretto a limitare i propri movimenti in campo. Solitamente si parla di una quindicina di giorni di recupero, ma il dottor Canonico ed il dottor De Luca sono grandi esperti e stanno facendo di tutto per farlo riprendere il prima possibile. Infiltrazioni per l’Udinese? Nella teoria è possibile, ma una terapia del genere in un evento traumatico non è mai una cosa semplice. Il trauma lascia sempre qualche strascico e le infiltrazioni sono a base di cortisone, quindi non avrebbe molto senso. Si interviene invece sulla terapia fisica. Lo staff medico del Napoli sta facendo dei miracoli, però, ve lo assicuro: oggi sarebbe stato impossibile averlo con l’Empoli. Se per Kvaratskhelia ci saranno strascichi nel corso stagione? Se curato bene no, assolutamente. Questo rischio non si presenta se Kvara viene trattato a dovere come già sta facendo lo staff medico del Napoli”.

