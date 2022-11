A Francoforte non fanno proprio salti di gioia…

Il Napoli sfiderà l’Eintracht ed a Francoforte non fanno salti di gioia. «Sono avversari duri, ma alla fine c’era da aspettarselo. Faremo tutto il possibile per passare» ha dichiarato il ds Markus Krösche. E il resto del tabellone? Sono vere e proprie finali anticipate quelle tra Liverpool e Real Madrid (remake della finalissima del giugno 2022) e Psg e Bayern Monaco (la finale di agosto 2020). Un gradino un po’ più sotto Chelsea contro Borussia Dortmund. Il Manchester City trova il Lipsia. Con Bruges-Benfica che è l’ottavo di finale meno da Champions di tutta la Champions (assieme proprio a Eintracht-Napoli). Anche le altre italiane, considerato che non erano teste di serie hanno poco da lamentarsi: l’Inter pesca il Porto e il Milan il Tottenham di Conte in perenne crisi di indentità. E non va male proprio a nessuno nel sorteggio di Nyon: la Juventus inizia la sua corsa in Europa League con il Nantes mentre la Roma trova il Salisburgo. La Lazio in Conference va in Romania con il Cluj mentre la Fiorentina trova il Braga. Insomma, il calcio italiano può davvero tornare a sognare.

