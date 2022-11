Spalletti ha scelto chi sostituirà l’infortunato Kvara

A meno di clamorosi recuperi nell’allenamento odierno, Kvaratskelia difficilmente sarà presente anche contro l’Empoli. Il georgiano soffre ancora del mal di schiena che la frenato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Niente paura, Spalletti, anche per il match di domani pomeriggio ha la soluzione migliore. Come riporta il CdS, dovrebbe essere Giacomo Raspadori in vantaggio rispetto ad Elmas, per completare il tridente offensivo. Mister Spalletti del resto non vuol sentir parlare di Kvara anche per la partita contro l’Empoli, come ha detto nel posto match di Bergamo: “Parlata solo del georgiano e questo nello spogliatoio non fa piacere. Se lo avessi convocato per la gara contro l’Atalanta, che esempio avrei dato al gruppo? Si temeva che senza di lui si faceva fatica, ma in realtà i ragazzi sapevano esattamente quello che dovevano fare”. Così sarà contro i toscani, dove conterà molto vincere per avere la certezza del primo posto in solitaria. Per quanto riguarda l’ex Dinamo Batumi si proverà a recuperarlo per l’Udinese, ma senza forzare, altrimenti si arrabbia il mister.

Factory della Comunicazione

La Redazione