Sedicesimi di Conference League: la Lazio pesca il Cluj, c’è il Braga per la Fiorentina

I sedicesimi di Conference League vedranno Lazio e Fiorentina sfidare rispettivamente Cluj e Braga. Le partite di andata sono in programma per il 16 febbraio, quelle di ritorno il 23 dello stesso mese. La Lazio è arrivata in Conference League dopo il terzo posto nel girone di Europa League, mentre la Fiorentina ha superato come seconda il proprio girone. Le altre sfide vedranno Qarabag contro Gent, Trabzonspor-Basilea, Bodo Glimt-Lech Poznan, Aek Larnaca-Dnipro, Sheriff-Partizan e Ludogorets-Anderlecht. Le squadre che passeranno il turno sfideranno quelle che hanno superato come prime il proprio girone di Conference League.

