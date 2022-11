Probabili Formazioni – Napoli-Empoli, cambi da parte di Spalletti e P. Zanetti

Domani pomeriggio alle ore 18,30 allo stadio “Maradona”, si giocherà per la quattordicesima giornata la sfida tra il Napoli e l’Empoli. In vista del più classico dei testa-coda, Spalletti e Paolo Zanetti potrebbero effettuare dei cambi di formazione. In casa partenopea probabilmente in campo Ostigard, Mario Rui, Ndombele e Politano, al posto di Juan Jesus, Olivera, Anguissa e Lozano. Ovviamente c’è l’incognita Kvaratskelia, in tal caso ballottaggio Elmas-Raspadori. Per i toscani invece Haas favorito su Bandinelli, Lammers su Pjaca e Baldanzi su Bajrani. Out invece per infortunio Tonelli, De Winter, Destro e probabilmente anche Fazzini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Ostigard-Juan Jesus 51%-49%, Osimhen-Raspadori/Simeone 55%-45%, Kvaratskhelia-Elmas 55%-45%

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti

Ballottaggi: Baldanzi-Bajrami 51%-49%, Haas-Bandinelli 51%-49%, Lammers-Pjaca 55%-45%