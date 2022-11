Potere Elmas, tutta la forza dei riservisti

Chiamasi riservisti, secondo la Treccani, il «militare appartenente a una delle classi in congedo che possono essere richiamate in caso di guerra». Elijf Elmas insomma, che a Bergamo d’è dovuto inventare una vita da Kvara: panchinaro a ritmo continuo, per evidenti gerarchie scolpite dal campo, contro l’Atalanta s’è trovato a fingere di essere un georgiano, facendo ovviamente cose diverse, tranne una. Minuto 35′, palla di Osi e finta su Hateboer e poi randellata imprendibile per la disperazione di Musso.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS