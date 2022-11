Nyon ore 12,00: sorteggio Champions. Napoli teme Messi

D i mezzo ci sono oltre tre mesi d’attesa e il primo Mondiale invernale di sempre. Oggi però a Nyon l’urna disegnerà le sfide da dentro o fuori delle tre principali coppe europee, che torneranno sul palcoscenico continentale tra il 14 e il 16 febbraio con le gare d’andata per scandire poi una lunga volata verso le finalissime. Nella casa dell’Uefa verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League tra le 16 regine qualificate , ma anche gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League e Conference League con altre 16 compagini a testa pronte a conoscere il loro destino.

Factory della Comunicazione

CHAMPIONS

Per la coppa più ambita (sorteggio alle 12 ) incrociano le dita Napoli, Inter e Milan. Solo i partenopei però partono tra le teste di serie, con il paradosso di poter incrociare il Psg, lo spauracchio principale con le sembianze di Mbappé e Messi , o preferibilmente Bruges oppure una dal terzetto tedesco composto da Borussia Dortmund, Eintracht e Lipsia. Rischiano decisamente di più le due milanesi, che vanno incontro a uno scontro stellare con Manchester City, Real Madrid, il Tottenham di Conte, più il Bayern per il Milan e il Chelsea per l’Inter. I n alternativa ci sono le due portoghesi Benfica e Porto, entrambe tutt’altro che meno insidiose eppure da preferire . In quanto testa di serie il Napoli giocherà il ritorno in casa mentre le due milanesi inizieranno da San Siro. Come al solito non sono ammessi i derby tra squadre provenienti dallo stesso P aese fino ai quarti di finale. Fonte: CdS