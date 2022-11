Nappi, proc.: “La favola Kvara non è una favola”

Diego Nappi, procuratore tra gli altri di Sebastiano Luperto, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli è un esempio mondiale per ciò che ha fatto sul mercato. Sappiamo benissimo che quando una grande squadra deve cambiare, non può sbagliare gli acquisti. Il Napoli ha dovuto cambiare i giocatori più forti della rosa dell’anno scorso, ma si è addirittura migliorato. La favola Kvara non è una favola perché conosciamo il giocatore, il Napoli è stato bravo a prenderlo nel momento giusto.

Domani guarderò Napoli-Empoli al Maradona. L’Empoli ogni anno sforna giocatori importanti ed è vero che giocare ad Empoli non è come giocare altrove, ma poi quando vanno via, riescono a fare ugualmente bene. Ad Empoli si cresce con serenità. Se il Napoli continua di questo passo, non c’è Empoli o Eintracht che possano batterlo. Certo, ogni partita è difficile perché quando abbassi la guardia il passo falso è dietro l’angolo, ma mi pare che a Napoli ci sia una mentalità diversa e anche i tifosi sono molto più attenti.

Il Napoli quest’anno deve vincere lo scudetto. Al di là della scaramanzia, bisogna avere la mentalità della squadra vincente e giocare per vincere”.