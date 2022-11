Gazzetta – Un Psg-Napoli non sarebbe perso in partenza

Oggi alle 12,00 a Nyon ci saranno i sorteggi di Champions League, e si saprà finalmente quale sarà il prossimo avversario del Napoli agli ottavi, che si giocheranno da febbraio. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea l’impresa del Napoli in Champions appunto, ed il fatto che non dovrà temere nessun avversario. “La qualificazione di Spalletti agli ottavi è stata impressionante. Cinque successi consecutivi e la sconfitta nel finale di Liverpool, senza preoccupazioni di classifica e la testa all’Atalanta. Nessuno ha segnato come il Napoli, 20 gol. Nessuno ha sorpreso come il Napoli escluso forse il Benfica. Quest’anno c’è grande differenza tra le due urne. Per le teste di serie resta lo spauracchio Psg, scaraventato proprio dal Benfica in seconda fascia per i gol segnati in trasferta. Il potenziale dei francesi è teoricamente superiore, Messi e Mbappé — la Juve lo sa — possono decidere una partita da soli, ma la difesa è sembrata meno convincente e l’ambiente, tra feste, contratti, invidie, minaccia sempre bufera. Insomma, un Psg-Napoli non sarebbe perso in partenza. Meglio Borussia Dortmund e Lipsia, meglio ancora Eintracht e Bruges”.

