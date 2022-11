Gazzetta – In Europa solo Haaland e Lewandowski meglio di Osimhen

Victor Osimhen, la gazzella nigeriana, è inarrestabile, le sue prestazioni sotto porta hanno numeri incredibili, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Osimhen ha una media eccellente di un gol ogni 91’, in Europa solo Haaland e Lewandowski fanno meglio, persino Neymar e Mbappé sono dietro. L’attaccante azzurro sta diventando insomma una certezza sotto porta, e quella fame di gol dimostrata ad ogni partita, non fa altro che confermare la sicurezza nell’averlo in quella zona del campo.

