[FOTO] Empoli in partenza per Napoli: domani la sfida contro gli azzurri

L’Empoli è in partenza per Napoli: il club toscano si trova attualmente in viaggio per raggiungere il capoluogo campano dove domani sfiderà i partenopei alle 18:30, match che apre la quattordicesima giornata di Serie A.

Fonte: profilo Twitter Empoli Football Club