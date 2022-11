Eintracht-Napoli non sarà una gita: i precedenti dei tedeschi con le italiane

Il Napoli di Luciano Spalletti se la vedrà con l’Eintracht FrancoForte agli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon è stata benevola sia con gli azzurri che con le altre due squadre italiane, Inter e Milan, che affronteranno rispettivamente Porto e Tottenham. La compagine partenopea affronterà i tedeschi il 21 febbraio nella gara d’andata al Deutsche Bank Park, mentre il ritorno al Maradona è fissato per il 15 di Marzo. L’Eintracht al momento si trova in quinta posizione nella Bundesliga a quota 23 punti, mentre nel proprio girone di Champions si è qualificata da seconda dietro al Tottenham di Antonio Conte . Con 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte ha totalizzato 10 punti.

Factory della Comunicazione

Ma quali sono i precedenti della compagine tedesca con le big della nostra Serie A?

Gli ultimi precedenti risalgono al 2019 contro l’Inter nella doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Un pareggio per 0-0 all’andata e una vittoria per 0-1 al San Siro dell’Eintracht al ritorno che costò l’eliminazione dalla coppa ai nerazzurri. Poco prima, nel 2018, ci furono due vittorie dei tedeschi ai danni della Lazio per 4-1 in Germania e 1-2 all’Olimpico di Roma, nell’andata e ritorno della fase a gironi di Europa League. Contro il Napoli, invece, due vittorie per 1-0 in Coppa Uefa nel 1994.

Statistiche dell’Eintracht Francoforte contro le italiane in Europa ( Europa League\Coppa Uefa ):

Giocate: 6 ( 2 Inter, 2 Lazio, 2 Napoli )

Vittorie Eintracht Francoforte: 5

Pareggi: 1

Vittorie squadre italiane: 0

Gol Eintracht Francoforte: 9

Gol squadre italiane: 2